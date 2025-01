C&A gaat over ruim een maand dicht voor verbouwing, tijdelijke winkel elders in Herestraat

Foto/impressie via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

Na ruim een jaar vertraging gaat de verbouwing van de C&A aan de Herestraat nu toch echt beginnen. De winkel gaat over ongeveer anderhalve maand dicht. De kledingketen opent een kleine drie maanden daarna in ieder geval één tijdelijke vestiging in de binnenstad als vervanging.

De laatste openingsdag staat gepland op zondag 16 februari, laat een woordvoerder van de winkelketen vrijdag weten. De binnenstad moet het vervolgens vier maanden doen zonder C&A, want een tijdelijke locatie voor de kledingwinkel (ook in de Herestraat) opent pas op 17 april.

In deze winkel (naar verluidt meer aan de noordzijde van de Herestraat) komt vooralsnog alleen dames- en herenkleding. De kledingketen sluit daarom niet uit dat er nog een winkelpand in de binnenstad wordt gehuurd voor de kinderkledingcollectie.

De verbouwing van het pand begint ruim een jaar later dan gepland. Het was de bedoeling dat er begin vorig jaar al gewerkt zou worden aan de sloop en nieuwbouw van het gebouw aan de kop van de Herestraat. De plannen voorzien in een C&A winkel van twee verdiepingen, met een kelder voor 500 fietsen en boven de winkel meerdere verdiepingen met appartementen.