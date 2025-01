Buurtcentrum Magma vervangt schoolplein voor siertuin

Er komt een nieuwe siertuin bij de ingang van buurtcentrum Magma in Vinkhuizen. Dit wordt gedaan samen met stichting Green Passion en examenleerlingen van het Terra College.

Magma is een plek voor iedereen uit de buurt en de nieuwe siertuin wordt gebouwd om de ingang net een stukje mooier te maken.

Rianne Marissen is projectleider van Magma en gaat over de vervanging van het schoolplein. Zij roept iedereen op om samen te werken met leerlingen van het Terra Collega. De leerlingen doen dit namelijk voor hun examenproject en volgens Rianne help je hiermee dus iedereen.

Het ontwerp van de siertuin is gemaakt door de leerlingen en de inspiratie komt vooral uit het standbeeld dat voor het plein staat. Het ‘Jona in de walvis’ beeld staat in een waterbak met een oogvorm en deze opvallende vorm willen de leerlingen terugbrengen in het ontwerp als plantenbakken. Verder hoopt Rianne in het voorjaar alle planten in de tuin te zetten, zodat alles al snel groen is.