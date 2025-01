‘Buurt bezorgd over dagopvang en activiteiten voor (ex-)daklozen en verslaafden voormalig Century-pand’

Het voormalige gebouw van Century aan de Paterswoldseweg. Foto: Google Maps

Het voormalige pand van Auto Century aan de Paterswoldseweg krijgt een nieuwe bestemming als ‘Social Business Hub’. Hier zullen verschillende sociale projecten van stichting WerkPro, waaronder de dagopvang (het Twaalfde Huis) voor (ex-)daklozen en verslaafden, onderdak vinden. Stichting WerkPro verhuist ook kringloopwinkel GoudGoed, De Riepe, City Works en De Wasplaats naar de nieuwe locatie.

Dit besluit heeft geleid tot zorgen onder buurtbewoners, stelt de Partij voor het Noorden. Zij zijn, zo stelt de partij, niet of nauwelijks geïnformeerd over de plannen. De fractie wil komende woensdag onder meer van het gemeentebestuur weten waarom de gemeenteraad pas laat is geïnformeerd over het mislukken van de plannen aan de Ulgersmaweg en waarom de buurt pas achteraf is geïnformeerd.

De fractie benadrukt dat een project van deze omvang in een woonwijk transparantie en betrokkenheid van de buurt vereist. De Partij voor het Noorden wil dat het college hier beter op inspeelt. Volgens de partij zijn buurtbuurtbewoners bezorgd over mogelijke overlast door de doelgroep en de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk. De Partij voor het Noorden wil weten hoe het college deze zorgen serieus neemt en of er aanvullende maatregelen worden genomen.