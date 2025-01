Burgemeester sluit woning in De Wijert na beschieting

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De woning aan de Van Eedenstraat in de wijk De Wijert, die in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten werd, is voor de komende twee weken gesloten. Dat heeft burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) besloten.

De beschieting vond plaats rond 03.25 uur. “We kregen een melding dat er geschoten was op een woning in de straat”, liet een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. “Ter plaatse troffen agenten een woning aan die meerdere keren was beschoten. Niemand raakte gewond, wel ontstond er schade aan de woning.” De politie is direct een onderzoek gestart. Naast een sporen- en buurtonderzoek wordt er gekeken naar camerabeelden. “Mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben, kunnen contact met ons opnemen op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de bewoners van de woning voorlopig elders zijn ondergebracht. Het sluiten van een woning is één van de bevoegdheden die een burgemeester heeft. Wanneer de openbare orde rond een woning verstoord is door geweld of bedreiging, of wanneer hier ernstige vrees voor bestaat, dan kan een burgemeester besluiten om voor een bepaalde periode een woning op slot te draaien.