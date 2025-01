Burgemeester noemt incident op asielboot vervelend maar veiligheid is op orde

Foto: 112 Groningen

Het incident dat vorige week plaatsvond op een asielboot aan de Gideonweg is volgens burgemeester Mirjam in ’t Veld (CDA) vervelend maar tegelijkertijd is het ook een uitzondering dat zoiets kan gebeuren. Daarmee zegt In ’t Veld dat de veiligheid op orde is.

Agenten schoten vrijdagavond gericht op een 34-jarige man in de asielboot, nadat deze persoon met een mes dreigend gedrag had vertoond. De verdachte raakte daarbij gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De fractie van de PVV maakt zich zorgen. “Wat er zich precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk”, betoogt fractievoorzitter Kelly Blauw van de partij. “Wat we wel weten is dat de situatie uit de hand is gelopen. In het verleden hebben we vaker vragen gesteld over vergelijkbare situaties. Hoe kan het dat het dan toch weer uit de hand loopt? Is het niet slim om extra maatregelen te nemen?”

Burgemeester Mirjam in ’t Veld: “Wat er zich heeft afgespeeld is onderdeel van het onderzoek”

De burgemeester is in haar reactie duidelijk. In ’t Veld spreekt van een erg vervelend incident, maar is het niet helemaal eens met de conclusie die de PVV trekt: “U zegt ‘weer’. Maar veiligheidsincidenten op deze locaties in onze gemeente zijn een uitzondering. Dit incident vond zich plaats op de boot. Op die plek is het COA verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Zij maken scenario’s en plannen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Bij veiligheidsincidenten kunnen zij de hulp inroepen van de politie. Dat is in dit geval ook gebeurd. Wat er zich vervolgens heeft afgespeeld is onderdeel van het onderzoek. Omdat er een agent heeft geschoten is het de Rijksrecherche die hier nu mee belast is.”

“Naar dat dit is gebeurd”

In ’t Veld vertelt verder dat zij direct geïnformeerd is over de situatie en gedurende de avond ook op de hoogte is gehouden. Toch ziet ze aanvullende veiligheidsmaatregelen niet als noodzakelijk, vooral omdat het COA verantwoordelijk is voor het veiligheidsplan. “Zo’n plan wordt voor elke asiellocatie gemaakt. Het is erg naar dat dit is gebeurd. Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan. Maar tegelijkertijd is het ook een uitzondering dat zulke dingen in onze gemeente gebeuren.”