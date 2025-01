Brede steun voor sociale raadslieden WIJ: “Mensen die vastlopen zo goed mogelijk helpen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De gemeenteraad gaat instemmen met een voorstel om tot en met 2027 jaarlijks 400.000 euro beschikbaar te stellen voor sociale raadslieden in dienst van WIJ. Inwoners in kwetsbare posities kunnen bij deze raadslieden aankloppen voor hulp.

In Nederland zijn er zo’n 140 gemeenten die gebruikmaken van sociale raadslieden. Deze raadslieden geven kosteloos informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. In Groningen zijn deze raadslieden bij WIJ ondergebracht, waarbij hun taak is om mensen te helpen om hun weg te vinden in een wereld die best wel ingewikkeld is. Mirjam Gietema van D66: “Het is heel goed dat er nu een voorstel op tafel ligt. Tegelijkertijd ligt er wel een landelijke opgave, waarbij we zien dat er weinig vertrouwen is in de overheid. Ook in gemeenten is er weinig vertrouwen. We zien dat er inwoners zijn die zich niet gezien of gehoord. Weten alle inwoners waar ze terecht kunnen voor hulp?”

Mirjam Gietema (D66): “Zijn de punten waar mensen terecht kunnen wel logisch?”

Volgens Gietema komt men zulke voorbeelden ook met enige regelmaat tegen. “Vanochtend bijvoorbeeld nog tijdens een werkbezoek in Selwerd. Dan merk je hoeveel angst er onder inwoners leeft om bij de gemeente aan te kloppen, omdat men bang is om toeslagen kwijt te raken of wat de gevolgen zullen zijn als er meer gewerkt gaat worden.” In dat kader vraagt de partij zich af of het misschien niet beter is om het aanbod van raadslieden breder in te gaan richten. “Zijn de punten, waar mensen nu terecht kunnen, logisch? We hebben tenslotte ook de Ombudsman, het Juridisch Loket of cliëntondersteuning waar mensen naar toe kunnen.” Daarnaast vraagt Gietema zich af of alle inwoners wel bereikt worden.

Elisabeth Akkerman (VVD): “Middelen daar in zetten waar het nodig is”

Voor verreweg de meeste fracties staat buiten kijf dat WIJ goed werk levert. Elisabeth Akkerman van de VVD: “We moeten de middelen daar in zetten waar het nodig is. Wij denken dat dit heel goed bij WIJ past, omdat zij in elke wijk aanwezig zijn. Wat ons wel opvalt is dat sociale raadslieden ingezet worden om inwoners door het systeem te begeleiden. Zou de 400.000 euro niet beter ingezet kunnen worden om het systeem te verbeteren zodat er uiteindelijk minder begeleiding nodig is?” Peter Swart van GroenLinks: “Als fractie hebben wij veldwerk gedaan en we hebben goede berichten gehoord over hoe het op dit moment is ingericht. Er zijn geen alarmbellen afgegaan.” Jahir Scoop van de PvdA: “Sociale raadslieden weten heel goed wat er speelt en kunnen mensen doorsturen naar die plekken waar ze het beste terecht kunnen. Maar we moeten wel kijken naar het proces, hoe dit makkelijker kan. Wij zijn geen voorstander om iets nieuws op te tuigen. Dat is zonde van het geld.”

Mirjam Gietema: “gebruik wat je nu hebt, en zet het nog beter in”

Maar Gietema wil niks nieuws optuigen. “We zoeken naar een manier hoe we tot een extra plusje kunnen komen waarbij we nog meer mensen kunnen helpen. Dat er een beter overzicht ontstaat welke plekken er zijn waar mensen aan kunnen kloppen. Er is een groep inwoners die bang is voor de overheid. Maar wij zijn hier om mensen te helpen. Niet om hen de afgrond in te duwen. Gebruik wat je nu hebt, en zet het nog beter in.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “WIJ wordt gezien als overheid”

Er zijn ook fracties die hun twijfels hebben bij WIJ. Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden bijvoorbeeld: “Hulp wil je zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. De WIJ wordt gezien als overheid. Na de toeslagenaffaire klinkt het niet gezellig om daar naar toe te gaan. Een instelling als wijkbedrijf Selwerd is bijvoorbeeld laagdrempeliger om er hulp te vragen. Wij zijn voorstander van een bredere aanpak, waarbij geïnventariseerd gaat worden in welke partners er zijn.” Stadspartij 100% voor Groningen sluit zich daar bij aan. Yaneth Menger: “Bij mensen die nu met een hulpvraag aankloppen, wordt dit vaak gezien als een financiële hulpvraag. Terwijl er heel iets anders aan ten grondslag ligt. We zouden dit breder moeten aanvliegen. Mensen lopen nu te vaak vast. Door een bredere aanpak kan er sneller en effectiever gereageerd worden.”

Kelly Blauw (PVV): “Wij pleiten voor een onafhankelijk juridisch adviespunt”

De PVV gaat nog een stapje verder. Kelly Blauw: “Wij zijn voorstander van onafhankelijk advies waarbij dit losgekoppeld wordt van WIJ. In het huidige systeem vindt geen onafhankelijke toetsing plaats. Daarom pleiten wij voor een onafhankelijk juridisch adviespunt. Wij horen en zien ook voorbeelden dat er best wel wat problemen bij WIJ zijn. De Ombudsman rapporteert hierover, maar er wordt onvoldoende mee gedaan. Ondertussen gaat WIJ door, maar functioneert het niet altijd goed.” Jurrie Huisman van de SP reageert daar kritisch op: “Dan kunt u ook in uw eigen portemonnee kijken. De rapporten van de Ombudman krijgen wij als raadsleden ook onder ogen. Als raad kunnen wij daar op ingrijpen.” Blauw zegt dat ze dit regelmatig doen: “Wij zijn hier kritisch op.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Wij zijn tevreden met WIJ”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) is het overduidelijk niet eens met de kritiek: “Wij zijn erg tevreden met de manier hoe WIJ werkt. Het gaat om een uniek aanbod dat we in onze gemeente hebben, waar hele goede mensen werken. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Net zoals ik ook wel eens een foutje maak. Maar dat is geen aanleiding om te zeggen dat WIJ het niet goed doet. We gaan sociale raadslieden dan ook niet ergens anders onderbrengen. WIJ biedt hulp aan kwetsbare mensen. Het gaat ook over het totaalpakket. Want we hebben het over mensen die daklozen helpen, over jeugdwerkers. Ik vind het enorm kwetsend hoe er over deze organisatie wordt gesproken.”

Mirjam Gietema: “Een groep mensen voelt zich niet gehoord”

Gietema daar over: “Deze medewerkers zijn super allround en kundig. Toch als ik met behulp van een zoekmachine ga zoeken naar sociale raadslieden, dan komt er niks naar boven drijven. Dat is super zonde. Het zijn helden, maar geef ze dan ook dat podium. Maar daarnaast moeten we ook niet ontkennen dat er een groep inwoners is, die zich niet gehoord voelt.” Molema zegt aan de zichtbaarheid van de raadslieden te willen werken. Tegelijkertijd kennen de raadslieden het landschap en hoe zich dit verhoudt. Iets nieuws optuigen lijkt de wethouder geen goed plan. Wel kan het systeem verbeterd worden: “Daar zijn we mee bezig.”

Voor D66 lijkt dat antwoord niet voldoende. Zij overwegen om bij de raadsvergadering van volgende week een motie in te dienen.