BQ1887 en PKC’83 spelen gelijk in boeiende topper

Be Quick 1887-PKC'83, topper in 1H (Foto Martijn Minnema)

De stadsderby annex topper in 1H tussen Be Quick 1887 en PKC’83 eindigde vanmiddag op een goed gevulde Esserberg in een 2-2 gelijkspel. Een uitslag die de verhoudingen ook wel aardig weergeeft.

Toppers of stadsderbys worden in Stad meestal niet heel erg massaal bezocht. De topper tussen Be Quick 1887 en PKC’83 vormde daarop een mooie uitzondering. Tussen de 500 en 600 omzoomden het veld of zaten op de tribune van de Esserberg. En die mensen zullen geen spijt van hun bezoek aan de wedstrijd tussen de nummers 3 (BQ1887) en 1 (PKC’83) hebben gehad. In een mooie en goeie wedstrijd behield PKC’83 zijn zes punten voorsprong op Be Quick 1887. De club van de Kring maakte tegen de Esserbergbewoners tot twee keer toe een achterstand ongedaan.

De prille openingsfase was voor PKC’83 maar al vlot nam Be Quick het initiatief over. Dat leidde na een kwartier tot de tot dan toe beste kans van de wedstrijd, Patrick Helbig kreeg een vrije schietkans, zijn poging miste echter venijn waardoor PKC keeper Bakker redding kon brengen. Vijf minuten later was Bakker wel kansloos, op aangeven van Yoran Cats opende Geertjan Liewes voor BQ1887 de score door de voorzet van dichtbij binnen te schieten, 1-0.

Het was voor PKC’83 het sein om weer het initiatief te nemen, PKC had meer de bal, kwam niet tot hele grote kansen, maar was wel dreigend. Aan de overkant leek Vincent Pichel op weg naar de 2-0, maar PKC captain Daniël Sanafikhah had een majestueuze sliding in huis en voorkwam zo de 2-0 in de 36′ minuut. Daarna ook een prima kans voor PKC, de voorzet op topschutter Rob Schokker was net te scherp waardoor Schokker de bal niet in de open goal kon schuiven. In de blessuretijd ontsnapte PKC aan 2-0 toen Liewes vrij voor de keeper een enorme kans liet liggen, hij schoot hard door het midden in plaats van een hoek te kiezen, Swen Bakker tikte de inzet corner.

De tweede helft was nog maar net begonnen of Omar Kavak had al voor de gelijkmaker gezorgd. Be Quick herstelde zich vlot, zes minuten later draaide Sven van der Velde een hoekschop in ene binnen, 2-1. PKC’83 moest weer en was in het vervolg van de tweede helft de bovenliggende partij. Al had PKC een mazzeltje nodig voor de 2-2. Be Quick aanvoerder Mark Versteegen tikte een PKC voorzet hoogst ongelukkig met zijn knie in eigen doel, 2-2. Grootste kans in de slotfase waarin het op en neer ging was voor PKC’er Gelo Windster, de deze zomer van BQ1887 overgekomen invaller kwam 1 op 1 met Stein Barkhuis maar hield de rust en overzicht niet en schoot naast. Zo eindigde een wedstrijd met van beide kanten goed voetbal in 2-2. Ook het topduel tussen de Friese titelconcurrenten Broekster Boys en Drachtster Boys (de nrs 2 en 4) eindigde gelijk waardoor er qua top 4 niks veranderde.

Be Quick trainer Marco Sanders vond het een terechte en logische uitslag. “Beide ploegen gingen vol voor de winst”. Hij had graag het gat kleiner gemaakt, maar zijn ploeg liet voor rust de kansen liggen. De vlotte gelijkmaker na rust was “sloeg nergens op, in het laatste kwartier kan het beide kanten op. Aan de ene kant blij dat het op basis van de tweede helft geen gat van negen punten wordt, kijk je naar de eerste helft dan had je het gat kunnen verkleinen. Dus over 90 minuten valt er wel mee te leven” aldus de BQ1887 trainer.

Sanders verlengde zijn contract bij BQ1887, zowel Sanders als de club zijn tevreden over de samenwerking, Sanders geeft aan blij te zijn het vertrouwen bij BQ1887 te krijgen en verder vorm te mogen geven aan waar men onder Sanders mee begonnen is.

PKC spits Rob Schokker kon ook goed leven met het gelijkspel. “Eerste deel voor rust was voor Be Quick, daarna pakten we het met mannelijk voetbal goed op, beetje ongelukkig dat we vlot na de 1-1 weer achter komen door een misverstandje tussen mij en Swen (Bakker, de keeper van PKC). Na rust hadden we de winst kunnen pakken, maar lukte het vaak net niet om te scoren. ik had ook wel het gevoel dat wij na rust de overhand hadden en de 2-3 hadden kunnen maken. Maar met 2-2 zijn wij denk ik wel de morele winnaar, we behouden onze voorsprong van zes punten, zij zullen in de achtervolging moeten blijven.”.