Bouw nieuw IKC Rummerinkhof officieel gestart in Haren

Foto: Rieks Oijnhausen

De bouw van het nieuwe IKC Rummerinkhof in Haren, waar OBS De Brinkschool en de Stichting Kinderopvang Haren volgend jaar samen moeten worden ingehuisd, is vrijdag officieel begonnen.

Wethouder Carine Bloemhoff en een groep kinderen gaven vrijdagochtend het startsein door het bouwbord te onthullen.

Nieuwe gymzaal en schoolplein (deels) op het dak

Het nieuwe gebouw moet plek bieden aan zestien groepsruimten voor in totaal vierhonderd leerlingen. Ook komen er twee ruimtes voor kinderopvang en een nieuwe gymzaal. De gymzaal zal niet alleen door de Brinkschool worden gebruikt, maar ook door ’t Wilde Woud (de voormalige Peter Petersenschool). Buiten schooltijd krijgen verenigingen er ruimte.

Het gebouw krijgt drie verdiepingen met bovenop zonnepanelen. Het meest opvallende aan het nieuwe schoolgebouw is het verhoogde plein op het dak van de benedenverdieping en een verhoogd schoolplein op het dak.

Begin volgend jaar verhuizen

De gemeente gaat ook aan de slag met het verkeer rond de school. De Rummerinkhof wordt een fietsstraat met eenrichtingsverkeer, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en nieuwe parkeerplaatsen. Buiten piekmomenten worden de parkeerplaatsen ingericht als speelruimte voor de scholen.

De leerlingen leren tijdens de sloop en nieuwbouw in het schoolgebouw aan de Oude Brinkweg en een ander voormalig schoolgebouw in Haren. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt het nieuwe IKC begin volgend jaar in gebruik genomen.