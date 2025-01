Bouw 21 appartementen aan Rijksstraatweg in Haren van start

Artist impression van Huys de Haar. Foto: MWPO

Binnenkort start de bouw van 21 appartementen aan de Rijksstraatweg in Haren. Op de locatie waar nu nog de voormalige Renault-garage staat komt het nieuwe complex Huys de Haar, wat wordt omschreven als een ‘appartementenvilla’.

Het project wordt gerealiseerd door projectontwikkelaars Beauvast en MWPO, dat ook verantwoordelijk is voor onder meer de revitalisatie van de Niemeyerlocatie en Het Groot Handelshuis in Groningen. Theodor Koenen van MWPO vertelde zaterdag in Haren Doet op OOG Radio dat de sloop van het oude autobedrijf aan het einde van de komende week zal beginnen.

Voor het nieuwe gebouw is gekozen voor een ontwerp wat moet aansluiten bij zowel de villa’s in de directe omgeving als de appartementen naast het nieuwe pand. Het gebouw bevat straks drie verdiepingen en krijgt een 1200 vierkante meter grote parktuin.

Afhankelijk van het verloop van de sloop en de bouw moeten de eerste bewoners in de loop van volgend jaar hun intrek gaan nemen. Vijf appartementen staan nog te koop.

Luister het gesprek met Theodor Koenen uit Haren Doet hier terug: