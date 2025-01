Borgbrug gestremd voor wegverkeer door storing

Archieffoto: Erick Bakker

Vanwege een technische storing is de Borgbrug over het Eemskanaal voorlopig afgesloten voor het wegverkeer. Rijkswaterstaat is druk bezig om de oorzaak van de storing te achterhalen en een oplossing te vinden.

De problemen werden aan het einde van de middag geconstateerd. “Er is sprake van een technische storing”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Wat er aan de hand is, dat weten wij op dit moment ook niet. Een monteur is zojuist bij de brug gearriveerd en is een onderzoek gestart wat er precies aan de hand is.” Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel gewoon blijven gebruiken. Automobilisten worden omgeleid via de ringweg en de Driebondsbrug.

Hoe lang de problemen gaan duren is onbekend. “De verwachting is dat we de storing vandaag nog, in de avonduren, op kunnen lossen.” De woordvoerder laat verder weten dat naast de fietsers en voetgangers ook het scheepvaartverkeer geen hinder ondervindt.