Boompje aan Sint Jansstraat moet alsnog wijken voor werkzaamheden nieuwbouw VRIJDAG

De plataan in groenere tijden, eerder dit jaar (Foto via Google Streetview)

Het gebied op de hoek van de Sint-Jansstraat en de Schoolstraat is één grote bouwput. Eén boompje weerde zich tot nu toe karig tegen de werkzaamheden en lang werd gedacht dat de plant kon blijven staan. Maar nu de grote torenkraan voor de bouw van het nieuwe pand van VRIJDAG op z’n plek staat, blijkt dat de plataan toch het veld moet ruimen.

Wethouders Van Niejenhuis en Wijnja laten weten dat tot nu toe altijd het uitgangspunt was om de plataan te laten staan, ook tijdens de bouw. Terwijl een zestig jaar oude notenboom op de binnenplaats van het voormalige VRIJDAG-pand (ondanks ophef) toch tegen de vlakte ging, bleef dit boompje tot nu toe buiten beschouwing in de officiële plannen.

Maar nu de grote torenkraan voor de nieuwbouw van VRIJDAG op zijn plek staat, kan het volgens de twee wethouders niet anders: ook dit laatste plataantje moet het veld gaan ruimen. “Het blijkt nu dat de plataan in het hijsgebied staat van de torenkraan en een veilige manier van lossen van grote bouwelementen belemmert”, schrijven de wethouders aan de gemeenteraad.

Alternatieven zijn er volgens het college niet. Het voor langere tijd afsluiten van de St. Jansstraat en de Schoolstraat is volgens de stadsbestuurders onderzocht, zou niet haalbaar zijn omdat de route ook een calamiteitenroute en een belangrijke fietsverbinding is. Verplanten kan ook niet. De boom is echter niet monumentaal en aannemer BAM heeft beloofd na de bouw een nieuwe boom te planten. Daarom is de gemeente voornemens om op korte termijn een vergunning af te geven voor de kap van de plataan.

Toch zit het gemeentebestuur een beetje met de zaak in de maag en wil er, naar eigen zeggen, iets van leren: “Bij toekomstige projecten, in het bijzonder in de binnenstad, gaan we proberen vooraf breder te kijken naar de opgave en de belangen die later in het proces kunnen gaan spelen mee te wegen. Op die manier kunnen we eerder anticiperen en tijdig een winstwaarschuwing afgeven.”