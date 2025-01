Bogen, hekken en doeken met pijlen moeten fietsers de weg wijzen op Grote Markt

Foto: Rieks Oijnhausen

Niet alleen brommers en scooters hebben sinds maandag te maken met veranderingen op de Grote Markt. Ook fietsers moeten zich aanpassen: via bogen, hekken en pijlen worden ze richting de juiste routes over het marktplein geleid.

De Grote Markt is sinds de herinrichting van het marktplein een voetgangersgebied, waar fietsers gebruik moeten maken van aangewezen routes. De gemeente voerde deze regels een jaar geleden al in. Maar handhaving was er nog niet, want de politie adviseerde tot nu toe negatief op de verkeersmaatregel. Dit omdat het voetgangersgebied eigenlijk geen ‘echt’ voetgangersgebied was, omdat toch (snor)fietsers en (soms) taxi’s mochten rijden.

De gemeente nam daarom eind vorig jaar een nieuw verkeersbesluit, waardoor taxi’s en brom- en snorfietsen nu wel worden verbannen. Daarmee ligt er nu wel een positief advies van de politie, waardoor er ook gehandhaafd kan worden. Dat gebeurt vanaf 10 februari, wanneer de campagne rond de nieuwe fietsroutes voorbij is. Deze routes zijn op de onderstaande kaart te zien en worden tot halverwege volgende maand aangegeven met borden, banners en hekken.