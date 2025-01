Bewoners Vinkhuizen voelen zich onveilig op rotonde Diamantlaan en Siersteenlaan

Het is een heikel punt voor fietsers in Vinkhuizen: de veiligheid op rotonde op de kruising van de Diamantlaan en de Siersteenlaan. Afgelopen weekend vond de zoveelste aanrijding plaats tussen een auto en een fietser. En dat komt steeds vaker voor.

“Tot nu toe gaat het goed, maar als het even kan rijd ik om”, zegt Mennie Oosterhuis van Wijkoverleg Vinkhuizen. Oosterhuis woont in de flat Fortuna en moet soms toch de rotonde over. Hij heeft dan regelmatig bijna een aanrijding te pakken met een automobilist.

Vooral ’s avonds nemen de gevaren toe. Naast het feit dat in spits meer mensen op de weg zijn, rijden verkeersdeelnemers vooral te snel. “De Diamantlaan en de Siersteenlaan zijn brede wegen. Je merkt dat de snelheid dan omhoog gaat”, zegt Oosterhuis.

Een manier om dit aanpakken is het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur, vindt Paul Borggreve van Wijkoverleg Vinkhuizen. Met de uitbreiding van de stad de komende jaren moeten volgens hem zulke maatregelen vroeg genomen worden. “We verwachten steeds meer verkeer. De situatie is nu al onhoudbaar, maar het wordt nog veel erger.”

Veel ongelukken zijn ook te voorkomen door beter rijgedrag van de fietsers zelf. “Fietsers rijden met hoge snelheid op de rotonde af alsof ze voorrang hebben, maar ze kijken niet naar rechts of links. Dat zouden zij beter kunnen doen”, zegt Oosterhuis.

Borggreve vult aan: “Ja, het zijn mensen die soms roekeloos zijn, maar die kun je ook tot beter weggedrag dwingen door routes aan te passen.”