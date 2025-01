Foto: 112 Groningen

Op de A7, vlak voor knooppunt Westerbroek in Groningen, is dinsdagmiddag een busje in de sloot beland na een aanrijding op de snelweg.

De bestuurder van het busje is waarschijnlijk gewond geraakt, want deze persoon werd behandeld in een ambulance.

Het incident zorgt voor een file op de A7 tussen Hoogezand en Groningen. Over een lengte van drie kilometer stond het verkeer stil, met daardoor minimaal een kwartier vertraging.