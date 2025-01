Bennie de Jong wordt nieuwe trainer van VV Groningen

Foto Andor Heij. Bennie de Jong, als trainer van PKC´83.

Bennie de Jong wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van derdeklasser VV Groningen. Hij volgt Mustafe Ahmed op, die VVG na zes seizoenen gaat verlaten.

De Jong is vooral bekend van PKC’83, waar hij met enkele onderbrekingen tien jaar trainer was. Hij was onder meer ook actief bij Forward, Holwierde en Noordster. Dit seizoen had De Jong geen club. De Jong zegt dat hij even helemaal klaar was met voetbal, zeker na het overlijden van zijn vrouw Marjon vorig jaar.

“Maar voetbal is toch een passie voor me. Maar wel zonder al dat gelul en gekonkel er bij”, aldus de Jong. “Bij VVG zit ook een slag volk waar ik vandaan kom. Ik was al een paar keer gepolst, want ze vonden dat als iemand er trainer moest worden dat ik het moest zijn. Ik voelde me gestreeld en kon eigenlijk geen nee meer zeggen”.

“Ik heb voor een jaar getekend”, vervolgt De Jong. “Maar dat doe ik normaal altijd. We hebben geen ambities uitgesproken. Ik wil natuurlijk elke wedstrijd winnen en het maximale uit de groep halen”.