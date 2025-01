Beginnende bands presenteren zich aan het grote publiek: “Er is zoveel talent in Groningen”

Foto: Paul Blom

Een spannend weekend was het voor een groot aantal bands die vanuit cultuurorganisatie VRIJDAG gecoacht en begeleid worden. Zij mochten in Simplon aan het grote publiek laten horen wat ze in huis hebben. Coach Selim Boukhris is tevreden.

Hoi Selim! Hoe ging het dit weekend?

“Het ging hartstikke goed. We kunnen terugkijken op geslaagde avonden, waarbij zowel de muzikanten als het publiek zich goed vermaakt hebben. Gisteravond stonden er acht bands op het podium. Het ging om deelnemers die ouder zijn dan 21 jaar. Op vrijdag hadden we de bands die jonger zijn. Op beide avonden heeft het tot mooie optredens geleid.”

Het begeleiden van beginnende bands dat doen jullie ook al heel lang hè?

“Het initiatief voor dit project kwam van Harry van Lier, ongeveer twintigjaar geleden. Als coach ben ik er nu vijf jaar bij betrokken, waarvan het laatste jaar als coördinator. Wat we doen is puur het begeleiden van bands. Men kan zich aanmelden, waarna wij met hen aan de slag gaan. Behalve ik, zijn ook de coaches Julius Jonker, Arnout Baard en Renske de Boer actief. Er wordt gewerkt aan de individuele vaardigheden, het samenspelen en de performance. Wekelijks wordt er negentig minuten gerepeteerd. Twee keer per jaar organiseren we popavonden, die gezien worden als hoogtepunten van het jaar. Daarbij laten de bands aan het publiek horen wat hun vorderingen zijn. In de repetities wordt naar deze avonden toegewerkt.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

Bands kunnen zich dus bij jullie aanmelden als ze behoefte hebben aan coaching. Hoe gaat zoiets?

“Wat we vaak zien is dat ze als muzikant binnenkomen. Het gebeurt maar zelden dat men zich als band aanmeldt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die muziek maken op een zolderkamertje en toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Of het gaat om mensen die bijvoorbeeld vroeger, tijdens hun jeugd, in een band gespeeld hebben, en nu dat weer op willen pakken. Ze hebben niet een eigen netwerk waar ze uit kunnen putten, en komen daarom bij ons terecht. Wij als VRIJDAG proberen muzikanten bij elkaar te plaatsen waarvan wij denken dat het een match is op basis van smaak en niveau.”

Wat kreeg het publiek de afgelopen avonden zoal te horen?

“Het was heel gevarieerd. Er was bijvoorbeeld een band die rock covers ten gehore bracht. En er was een band die zich toe had gelegd op het spelen van populaire popmuziek. Er waren ook een aantal bands die eigen liedjes ten gehore bracht. Dat is altijd spannend. De spanning zie je trouwens sowieso wel bij de bands. Je treedt op voor het publiek. Voor een uitverkochte zaal ook. Naast familie en vrienden zien we dat er ook geïnteresseerden op af komen. Mensen die benieuwd zijn welk nieuw talent mogelijk de komende jaren hun opwachting gaat maken.”

Is er veel muzikaal talent in Groningen?

“Absoluut. Het raakt ook nooit op. Altijd zijn er weer nieuwe mensen die tevoorschijn komen, en die laten zien en horen dat zij talent hebben. Dit traject biedt een waardevolle start voor veel muzikanten. Men begint vaak bij ons, waarbij er een goede basis wordt gelegd. Vervolgens is er de mogelijkheid om door te stromen naar andere talentontwikkelingsprogramma’s als Hit The North en Grondslag.”

Nu zeg je dat er veel muzikaal talent is, maar ondertussen zijn er op middelbare scholen steeds minder leerlingen die het vak muziek in hun eindexamenpakket opnemen. Dat is zorgelijk …

“Dat ben ik met je eens. Wat je ziet is dat de interesse van de gemiddelde tiener niet altijd licht bij het uitoefenen en verbeteren van muzikale vaardigheden. Wellicht heeft dat te maken met de type muziek die uitgebracht wordt. In het afgelopen decennium is er muziek uitgebracht waarbij de instrumenten zich wat meer op de achtergrond bevinden. Maar een omslag is ook zichtbaar. Het genre singer songwriter is in opkomst. En wij denken dat dat de coronacrisis ook een positieve invloed heeft gehad. Mensen zaten meer thuis en zijn daarom oude hobby’s, of juist nieuwe hobby’s, op gaan pakken. We zijn benieuwd of deze ontwikkeling zich de komende jaren ook door gaat zetten.”

Hoe ziet de komende periode er uit voor bands?

“De komende periode gaan we verder met repeteren en begeleiden. Daarbij richten we onze blikken al voorzichtig op de zomer. In juni vindt er opnieuw een optreden plaats. Daar werken we met de bands naar toe. Ook die avond zal gehouden worden in de bovenzaal van Simplon. We kiezen bewust voor deze locatie omdat het een mooie zaal is met goede technische voorzieningen en een goede akoestiek. Daarnaast lukt het goed om deze zaal vol te krijgen met publiek.”

Nu is het optreden in een mooie zaal fantastisch. Maar zou het juist niet leuk zijn om beginnende bands op straat op te laten treden? Wat je ook veel ziet in steden als Londen en Dublin?

“Ik ben daar helemaal voorstander van. Dat zou ideaal zijn om jezelf letterlijk in de kijker te spelen en ook om aan de hand van feedback die je op straat krijgt, om stappen te zetten. Helaas is in Groningen de regelgeving op dat gebied erg streng. Tijdens de week van Eurosonic/Noorderslag zie je hoe het zou kunnen. Deuren van kroegen en cafés gaan dan open waarbij jong en nieuw talent een podium krijgt. In de rest van het jaar ontbreekt die vibe grotendeels, wat uiteindelijk niet aanmoedigt.”

De tv-reportage die OOG over dit onderwerp heeft gemaakt wordt maandag aan het einde van de middag aan dit artikel gekoppeld.