BBB, PvdA, GroenLinks en VVD gaan formatie in voor provinciebestuur

Foto: Provincie Groningen

De BBB, PvdA, GroenLinks en de VVD beogen nog steeds om het de komende tijd eens te worden over een nieuwe coalitie binnen de provincie Groningen. De vier partijen laten weten dat woensdagavond een eerste formatiegesprek plaatsvindt.

Eind december werd al bekend dat de vier partijende hulp inschakelen van Mattias Gijsbertsen (GroenLinks), Rikus Jager (CDA) en Mirjam Pauwels (VVD). Zij zijn, na als informateurs te zijn aangesteld, nu ook degenen die het formatieproces leiden. Gijsbertsen, Jager en Pauwels voerden afgelopen zaterdag al enkele gesprekken om zich voor te bereiden.

De fractievoorzitters van de BBB, PvdA, GroenLinks en de VVD willen het, naar eigen zeggen, nu eens gaan worden over de belangrijkste onderwerpen die in deze Statenperiode (die nog tot 2027 duurt) nog aan de orde zijn.

Nieuwe coalitiepartijen na vertrouwensbreuk

De nieuwe coalitie is nodig, nadat de oude coalitiepartners BBB, Groninger Belang, ChristenUnie en PvdA (die sinds 2023 het provinciebestuur vormden) geen basis meer om met elkaar door te gaan. De breuk ontstond door een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het coalitieakkoord van BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang was afgesproken dat de ontwikkeling van het park zou doorgaan, in tegenstelling tot de aanleg van nieuwe windparken.

De BBB, de grootste partij binnen de coalitie, stemde tegen deze afspraak, samen met twee leden van Groninger Belang. Uiteindelijk besloot de ChristenUnie dat de verdeeldheid zorgde voor een vertrouwensbreuk.

Sindsdien is er gepraat over een nieuwe coalitie binnen de provincie, onder leiding van oud-burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Die gesprekken leken in eerste instantie te moeizaam om een meerderheidscoalitie te vormen met de oude bestuurlijke partijen. Eind december leek dat echter toch gelukt, nadat Groninger Belang en de ChristenUnie plaatsmaakten voor de VVD en GroenLinks.