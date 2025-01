Baard van Koning Winter laat zich zien

Foto: Rene Oosterhuis

Nu we in de nachten te maken hebben met vorst, laat zich ook weer een bijzonder verschijnsel zien: de baard van Koning Winter. In de afgelopen dagen en vanmorgen was het verschijnsel zichtbaar.

De baard van Koning Winter ontstaat op dood hout en ziet er op het eerste gezicht uit alsof er sneeuw op een stuk hout ligt. Het is een verschijnsel dat te zien is als de temperatuur tussen de nul en de -5 graden Celsius ligt. In het hout komen schimmels voor die het dode hout verteren. Bij dit proces komt water vrij, dat door zeer kleine openingen naar buiten wordt geperst. Dit water bevriest en zorgt voor een haarachtige structuur die de baard wordt genoemd.

IJshaar vind je vooral als er een hoge luchtvochtigheid is en het een paar graden vriest. Zou het strenger vriezen, dan gaat de stofwisseling van de schimmels op een lager pitje en komt er minder water vrij. Dan krijg je dus ook geen ijshaar. De meeste kans om het verschijnsel tegen te komen heb je ’s ochtends vroeg of op schaduwrijke plekken. IJshaar groeit vooral op loofbomen, zoals de eik en de beuk.

Enkele jaren geleden maakte OOG een reportage over ijshaar: