Automobilist schept voetganger op zebrapad Bedumerweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bedumerweg is dinsdagavond een voetganger gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.50 uur. “Een voetganger, die een hondje aan het uitlaten was, kreeg geen voorrang op een zebrapad”, vertelt Wind. “Naar alle waarschijnlijkheid is de voetganger over het hoofd gezien, mede omdat het op deze locatie erg karig is qua straatverlichting.” Door de aanrijding kwam de voetganger ten val. “Ambulancepersoneel was snel aanwezig. Zij hebben het slachtoffer ter plaatse kunnen behandelen. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.