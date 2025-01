Foto via Pixabay

Maandagochtend is op de oostelijke ringweg (N46) bij afrit Beijum-Noord een auto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder raakte daardoor gewond.

Het ongeval gebeurde kort na 07.00 uur op de rijbaan in zuidelijke richting. De weg was op dat moment spiegelglad en een weginspecteur van Rijkswaterstaat was bezig met strooien.

De bestuurder is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd.