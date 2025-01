Auto crasht in voortuin van woning Vinkhuizen

Foto: Andries Oord

Eén persoon is maandagavond gewond geraakt bij een ongeval in de Boraxstraat in Groningen. Dat meldt 112 Groningen. De bestuurder schoot met zijn auto door op een kruispunt en kwam vervolgens tot stilstand in de voortuin van een woning.

De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en hebben de bestuurder van de auto onderzocht. Het ambulancepersoon heeft deze persoon meegenomen naar het ziekenhuis.

Het ongeval heeft voor behoorlijke schade gezorgd, zowel bij de heg van het huis als een fiets die voor het huis stond. Het huis zelf werd niet geraakt; de auto kwam een meter voor de voordeur tot stilstand.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.