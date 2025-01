Foto: Sebastiaan Scheffer

Aan het Vooronder in Lewenborg is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto volledig door brand verwoest.

De brandweer kon de auto al niet meer redden bij aankomst. Het blussen was dan voornamelijk bedoeld om de auto’s ernaast te beschermen. Zeker één van deze auto’s raakte ook beschadigd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar mogelijk is er sprake van brandstichting.