Aron Winter, oud-international en voormalig inwoner van Groningen, benoemd tot bondsridder KNVB

Foto Andor Heij.

Voetbalbond KNVB heeft Aron Winter donderdag benoemd tot bondsridder. Bondvoorzitter Frank Paauw overhandigde de onderscheiding aan de 84-voudig international van Oranje voor zijn verdiensten voor het Nederlands voetbal en zijn inzet voor WorldCoaches.

Winter werd in Suriname geboren en woonde in zijn jeugd enkele jaren in Groningen. Hij debuteerde in 1986 in het betaalde voetbal als middenvelder voor Ajax, waarmee hij onder andere de Europa Cup II en Uefa Cup. Vervolgens speelde hij voor het Italiaanse Lazio Roma en Internazionale, waarna hij terugkeerde naar Ajax. Hij sloot zijn carrière af bij Sparta.

De controleur kwam tussen 1988 en 2000 ook uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij vier EK’s en 3 WK’s bijwoonde. Hij was ook onderdeel van het team dat in 1988 het EK in Duitsland won, maar hij speelde zelf geen minuut.

Trainersloopbaan

Na zijn spelerscarrière vervolgde Winter zijn loopbaan als trainer. Hij was onder andere trainer van Jong Ajax en Toronto FC en assistent trainer bij de hoofdmacht van Ajax. Daarnaast assisteerde hij John van ’t Schip bij het Griekse nationale elftal en werd hij bondscoach van Suriname.

Sinds 2009 houdt hij zich ook bezig met het WorldCoaches-programma; een internationaal maatschappelijk programma van de KNVB om kwetsbare kinderen in minder bedeelde landen te helpen met behulp van voetbal. Daar zet hij zich in als docent en ambassadeur.

“Zijn bijdrage aan WorldCoaches is de afgelopen jaren van grote waarde geweest en mede dankzij Winter heeft het dezer dagen de internationale omvang en impact die het nu heeft”, aldus de KNVB.