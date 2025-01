Apotheken deze donderdag en vrijdag opnieuw gesloten

Foto via Martini Ziekenhuis

Duizenden apothekersassistenten in het hele land leggen deze donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer voor een betere CAO.

Ze voeren, samen met de vakbonden FNV en CNV, al sinds september actie. Een eerdere staking, rond de feestdagen, werd door de rechter verboden, omdat de apotheken dan negen dagen dicht zouden zijn. De apothekers zijn bereid om een kleine loonsverhoging te bieden, maar de zorgverzekeraars stribbelen nog altijd tegen.

De vakbonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met minimaal 6 procent worden verhoogd. Ook moet het minimumloon worden verhoogd naar 16 euro per uur, moet er een eindejaarsuitkering komen en moet de werkdruk verminderd worden.

Er is ditmaal geen landelijke bijeenkomst. Tijdens de landelijke staking op 12 november verzamelden zich zo’n 10 duizend apotheekmedewerkers op het Malieveld in Den Haag. De vakbonden dreigen met verdere stakingen, later deze maand, als er geen betere cao komt.

Tijdens de staking blijft spoedzorg mogelijk. Patiënten moeten daarvoor de spoedlijn bellen. Ook kan het zijn dat ze naar een andere apotheek moeten.