Apotheekmedewerkers staken volgende week donderdag en vrijdag: ‘Actiebereidheid groter dan ooit’

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Nadat de rechter een eerdere staking tijdens de kerstperiode verbood, leggen duizenden apotheekmedewerkers in Nederland nu op donderdag 9 en vrijdag 10 januari het werk neer.

In december verbood de rechter een drie dagen durende staking tijdens de kerstperiode vanwege de risico’s voor patiënten. De vakbonden laten weten dat de actiebereidheid sterker is dan ooit. “Als de werkgevers dachten dat ze met die rechtszaak de acties van hun personeel tot een einde konden brengen, dan is dat een verkeerde inschatting geweest’, zeggen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV). ‘Ze hebben eerder het tegenovergestelde bereikt. De actiebereidheid is groter dan ooit.”

De vakbonden FNV en CNV eisen betere arbeidsomstandigheden, waaronder een loonsverhoging van 6% en een eindejaarsuitkering van 2%. Ondanks maanden van acties en gesprekken is er nog geen akkoord. “Er is nog steeds geen betere cao, dus we hebben geen andere keuze dan opnieuw actie te voeren”, zeggen Smeets en Spieseke. “Het geduld van de medewerkers is op. Hun boodschap is luid en duidelijk: Geef ons waar we recht op hebben, want ons krijg je niet klein. Als er niet snel een akkoord komt, zullen er landelijke stakingen blijven volgen.”

De bonden benadrukken dat de staking geen gevaar voor de volksgezondheid zal opleveren, omdat spoedzorg gegarandeerd blijft. Patiënten kunnen in noodgevallen naar andere apotheken gaan.