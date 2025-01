“Ambtenaren moeten hun keuzebudget kunnen gebruiken om DUO-schuld af te lossen”

Foto: Ecco van Oosterhout

Ambtenaren die werkzaam zijn voor de gemeente Groningen moeten hun individuele keuzebudget kunnen gebruiken om hun DUO-schuld terug te betalen. Met die oproep komt de fractie van Student & Stad. De SP en GroenLinks ondersteunen het voorstel.

Op dit moment is het al mogelijk om de aanschaf van een fitnessabonnement of fiets van de zaak te verrekenen met het individuele keuzebudget, een regeling waarbij werknemers een deel van hun salaris kunnen inzetten voor bepaalde doelen. Olivier van Schagen van Student & Stad zou graag zien dat de mogelijkheden worden uitgebreid. “In ons land zie je dat steeds meer werkgevers het aflossen van de studieschuld toevoegen aan het pakket waar je het individuele keuzebudget voor kunt gebruiken. Zorgverzekeraar VGZ bood deze mogelijkheid bijvoorbeeld vorig jaar al aan. En sinds 1 januari van dit jaar hebben ook spoorbeheerder ProRail, ING, KPN, Schiphol en UWV de bruto/nettoregeling verruimd.”

“Inzetten op de instroom van medewerkers en het behoud van talent”

Van Schagen noemt het ook belangrijk. “In de komende tien jaar zal ongeveer een derde van de werknemers van de gemeente Groningen de organisatie verlaten. Het gaat om plusminus honderd medewerkers per jaar. Het is daarom van belang dat we ons inzetten op de instroom van nieuwe medewerkers en aangetrokken talent behouden. Als je als gemeente het aflossen van de studieschuld als optie aanbiedt bij het keuzebudget, dan kan het fiscale voordeel, bij het aflossen van de schuld, oplopen tot duizenden euro’s. Dit omdat je geen loonbelasting hoeft te betalen over het inkomen waarmee afgelost wordt.”

“Heeft voordelen bij het aanvragen van een hypotheek”

Volgens de fractievoorzitter van de partij biedt het ook sociaal-maatschappelijke voordelen: “Als je een DUO-schuld hebt, dan heeft dit gevolgen voor het krijgen van een hypotheek. Dit omdat de aflossing maandelijks bestedingsruimte kost. Ook moet niet onderschat worden dat het hebben van een schuld een mentale belasting is. Tenslotte speelt mee dat het terugbetalen van de schuld de afgelopen jaren steeds lastiger is geworden vanwege de gestegen rente. Waar deze jarenlang rond de nul procent schommelde, is deze nu opgelopen naar ruim 2,5 procent. Het keuzebudget beschikbaar stellen, biedt om die reden jonge werknemers financiële en mentale ruimte.”

Student & Stad wil van de gemeente weten hoe zij tegen dit plan aankijken. De antwoorden op de vragen worden binnen enkele weken verwacht.