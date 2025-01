Actiedag om zoveel mogelijk geld op te halen voor Odensehuis: “Ik ben trots”

Zoveel mogelijk geld ophalen voor het Odensehuis. Dat is het doel van een actiedag die komende vrijdag 10 januari wordt gehouden. Coördinator Patrick Boon vertelt dat de dag is opgezet door studenten.

Hoi Patrick! Hoe is dit initiatief precies ontstaan?

“Als Odensehuis vinden wij de samenwerking met studenten erg belangrijk. Op dit moment lopen er zo’n achttien studenten, die aan verschillende opleidingsinstituten studeren, bij ons stage. Bij ons leren deze studenten bijvoorbeeld om sport- en beweegprogramma’s te ontwikkelen waarmee de cognitieve achteruitgang een halt toegeroepen kan worden. Vanuit hun opleiding leren ze hoe ze zoiets op moeten zetten, en bij ons kunnen ze het echt in de praktijk brengen en zien ze ook wat de effecten zijn.”

Voor we dieper op het verhaal ingaan is het wellicht goed om eerst het Odensehuis neer te zetten. Wat is het Odensehuis?

“Het Odensehuis is een initiatief ‘van burgers voor burgers’ en we bieden een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen. Het Odensehuis richt zich op mensen met geheugenverlies of dementie. Bij ons gaat het ‘gewone leven’ door. Bezoekers maken hun eigen keuzes en hebben inspraak in bijvoorbeeld het aanbod van activiteiten. In een wereld waar er veel uit handen wordt genomen, geeft deze eigen regie de bezoekers een sterk gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid. Samen met de vrijwilligers en studenten zorgt het voor een grote kwaliteit van leven.”

En onlangs kwamen er dus studenten met het idee om een actiedag op te zetten …

“Klopt. En dat maakt ons heel trots. Het gaat om drie studenten van de Hanze die Sportkunde studeren. Zij zijn in oktober bij ons begonnen op de locatie aan de Donderslaan. Ondanks dat ze nog niet zo lang bij ons zijn, zijn ze erg onder de indruk van wat ze er gezien en geleerd hebben. Ze hebben onder andere gezien wat bewegen kan betekenen voor mensen met dementie en geheugenproblemen. En nu willen ze iets terug doen.”

En dat wordt dus een actiedag waarbij er zoveel mogelijk geld ingezameld gaat worden …

“De studenten hebben hun idee voorgelegd aan Aliya Yildiz. Zij is de nevencoördinator van Odensehuis Zuid. Yildiz is ontzettend bevlogen, zeker als het om zulke initiatieven gaat. Samen is men enthousiast de plannen uit gaan werken. Het plan is om vrijdag van 12.00 tot 23.00 uur een sponsorevenement te gaan houden bij sportschool Sportief 90 aan de Eendrachtskade Noorderzijde 3. Daar zullen de hele dag activiteiten plaatsvinden. Bij die activiteiten is iedereen, van jong tot oud, welkom.”

Hoe gaat het programma er uit zien?

“Daar mag ik nog niet teveel over vertellen omdat het geheim is. Maar de hele dag zullen er sportactiviteiten plaatsvinden die in lijn zijn met wat de studenten bij ons doen. En dat maakt deze dag ook zo waardevol. Want ja, er wordt geld opgehaald. Maar deze dag zorgt er ook voor dat mensen heel laagdrempelig contact kunnen maken met het Odensehuis. We weten bijvoorbeeld dat er best wel wat mensen worstelen met geheugenproblemen. Het kan dan best een stap zijn om naar een Odensehuis te gaan. Door deze dag te organiseren in een sportschool kun je op je gemak kennismaken met ons en de mogelijkheden. En daarnaast is deze actie ook goed voor onze naamsbekendheid.”

Je hebt het over geheugenproblemen en over beweging. In hoeverre is er een verband tussen deze twee?

“We weten allemaal dat hoe ouder we worden, hoe slechter het geheugen wordt. Dat is onomkeerbaar. Om de cognitieve achteruitgang te beperken is beweging ontzettend belangrijk. Als je beweegt, of als je bijvoorbeeld danst op muziek, dan is het mogelijk om je hersenen fitter en vitaler te houden. Dus eigenlijk kun je zeggen dat als je beweegt, dat je daarmee goed onderhoud pleegt aan je hersenen. En dat is ook wat we zien in onze Odensehuizen. Dat sport- en beweegprogramma’s veel effect hebben op mensen met geheugenproblemen.”

Hoe gaat er vrijdag geld opgehaald worden?

“Mensen kunnen online een bedrag overmaken. Dat kan via deze link. Je hoeft dus vrijdag niet een entreebedrag te betalen of iets dergelijks. Via GoFundMe kun je een bedrag overmaken waarmee je ons steunt. Het is ook niet de bedoeling dat mensen met contant geld naar ons toekomen. Mocht je digitaal echter niet zo handig zijn, dan is het wel mogelijk om contant geld te geven. Wij zorgen er dan voor dat het geld op de juiste plek terecht komt.”