Actiedag Odensehuis levert 3.400 euro op: “Verbinding, dat is de winst”

De organiserende studenten en medewerkers van de actiedag. Foto: ingezonden

De actiedag voor het Odensehuis, die vrijdag plaatsvond in sportschool Sportief 90 aan de Eendrachtskade Noordzijde, heeft 3.400 euro opgeleverd. Aliya Yildiz van het Odensehuis is erg trots.

Hoi Aliya! Hoe is de dag gisteren verlopen?

“Het was fantastisch. Van 12.00 tot 22.00 uur waren er allerlei activiteiten voor leden en vrienden in de sportschool. Zo werden er allerlei verschillende sportlessen aangeboden. En eigenlijk bleek deze combinatie van sport en informatievoorziening een hele mooie formule te zijn. Wij waren aanwezig om informatie te geven. Verschillende bezoekers van de dag, waarbij iedereen binnen mocht lopen, schoven bij ons aan. Ze vertelden bijvoorbeeld over familieleden die te maken hebben met geheugenproblemen. Waarbij ze niet wisten wat ze er mee aan moesten. Hen hebben we goed kunnen informeren over wat het Odensehuis doet. En de mensen lieten op hun beurt weten het heel prettig te vinden. In andere gevallen zou je een gesprek moeten organiseren over het probleem, en dan ligt de drempel vaak hoger om hulp te zoeken.”

De dag was opgezet door studenten van de Hanze hè?

“Als Odensehuis vinden wij het heel erg belangrijk om samen te werken met opleidingen. Wat we misten was een samenwerking met de opleiding Sportkunde. Ik ben in contact gekomen met Rob van Rozen van de Hanze. Daar is een mooie samenwerking uitgerold. Voor mensen in het algemeen, en zeker voor hen die geheugenproblemen hebben, is beweging ontzettend belangrijk. Door te bewegen houd je je hersenen vitaal. Voor deze studenten was de stage die ze bij ons liepen leerzaam doordat ze leerden programma’s te ontwikkelen voor deze doelgroep. En ze zagen ook wat de winst was van hun programma’s. Vanwege dit succes werd het idee opgevat om een actiedag te organiseren.”

Een actiedag die dus eigenlijk verschillende doelen had …

“Dat klopt! Behalve bij het Odensehuis liepen er ook studenten stage bij de sportschool. Ik wil in het bijzonder Tim de Jong noemen. Hij is het die een crowdfundingsactie heeft opgezet. Naast een website waar geld gedoneerd kon worden was er ook een lotenactie bedacht waarmee mooie prijzen waren te winnen. Een bekende sportwinkel had bijvoorbeeld een prijs beschikbaar gesteld en ook een brasserie en een café in de stad hadden een duit in het zakje gedaan. De crowdfunding en de lotenactie heeft uiteindelijk 3.400 euro opgeleverd. Dit geld stelt ons in de gelegenheid om nieuwe projecten op te gaan zetten. Maar deze dag zorgde ook voor bekendheid van het Odensehuis en de aandacht die daarmee werd gevestigd op hersenziektes.”

Wat is nu de grootste winst van deze actiedag?

“Dat is toch het bewustzijn dat we hebben kunnen creëren onder jonge mensen. Dat we jonge mensen bewust hebben kunnen maken van ziekten als dementie. Een ziekte die we ook vaker tegen zullen gaan komen in de toekomst. De samenleving vergrijst, en daarbij hoort dat zulke geheugenziekten vaker voor zullen komen. Door sport en beweging in te zetten, en daarmee de hersenen te prikkelen, kunnen we de gevolgen wat verlichten. Gisteren kregen we regelmatig te horen dat mensen niet van ons bestaan af wisten. En dat snap ik. Zolang je er niet mee te maken hebben, is de kans kleiner dat je het Odensehuis kent.”

Kun je het verlichten van de gevolgen van de ziekte uitleggen

“Wij bieden dagbesteding aan waarbij mensen een eigen plek hebben. Het is laagdrempelig en ze mogen zelf heel veel beslissen. Als je met je ziekte thuis blijft, en je kijkt de hele dag door het raam, dan komt de nadruk vooral te leggen op dat wat je niet meer kunt. Het wordt dan een negatieve spiraal waarbij je contstant wordt herinnerd aan de negatieve aspecten. Terwijl bij ons de mensen elkaar stimuleren en motiveren. Er zijn leuke programma’s en activiteiten waarmee je geprikkeld wordt. Groepsdynamiek dus waarbij de nadruk op het positieve en verbetering ligt.”

Waarom is bewustwording zo belangrijk?

“Ik geloof heel sterk in de verbinding tussen jong en oud. Door zulke dagen te organiseren leer je van elkaar en help je elkaar. Eén van de studenten liet gisteren weten zo onder de indruk te zijn dat hij besloten had om vrijwilligerswerk bij het Odensehuis te gaan doen. Dat vind ik fantastisch. Elkaar helpen, klaar staan voor een ander om daarmee Groningen nog een stukje mooier te maken. We gaan daarom ook nadenken of we deze dag een vervolg kunnen geven.”

Meer informatie over het Odensehuis vind je op deze website.