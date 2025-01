Achtste editie Noordelijke Zadenmarkt op 8 maart

Eerdere editie van de markt (foto: Natuur en Milieufederatie Groningen)

Zaterdag 8 maart organiseert het Noordelijk Zadennetwerk (NZN) in samenwerking met Stichting Groninger Voedseltuinen, Terra en de Natuur en Milieufederatie Groningen de Noordelijke Zadenmarkt op het Terra SuikerTerrein.

De markt bestaat uit zo’n twintig kramen met ecologische en lokale zaden, kruiden en (voedselbos)planten. Daarnaast kunnen bezoekers workshops en lezingen bijwonen en zijn er voor de kleintjes kinderactiviteiten.

‘Tijd voor biodiversiteit’

Iedere editie van de zadenmarkt wordt georganiseerd rond een bepaald thema. Dit jaar is dat ‘Tijd voor biodiversiteit’. “Biodiversiteit heeft veel kanten: het gaat over een grote variatie in zaden en planten, maar ook over biodiversiteitsherstel en systeemverandering. Want er zijn geen gezonde zaden en planten zonder insecten, zonder een gezonde bodem, zonder een diversiteit aan wilde soorten. Alles hangt met elkaar samen.”

Internationale Vrouwendag

De markt valt dit jaar op Internationale Vrouwendag en daarom heeft de organisatie besloten dit ook een plek te geven in het programma. “Van oudsher spelen vrouwen over de hele wereld een cruciale rol als bewaarders van zaaigoed. In Zuid-Amerika, Afrika en Azië dragen vrouwen traditioneel zorg voor zaadbanken en zaaigoed en houden zij eeuwenoude kennis over landbouwpraktijken in stand.”

Praktisch

De Noordelijke Zadenmarkt vindt plaats tussen 11.00 uur en 16.00 uur in en rondom de kenniswerkplaats van Terra ‘De Pionier’. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt op de website van Noordelijk Zadennetwerk.