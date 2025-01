Aardbeving Ten Post blijkt exploderende giertank tijdens carbidschieten: “Compleet in puin”

Eigen foto

Op oudjaarsdag registreerde het KNMI een opvallende aardbeving in Ten Post, die een explosie bleek te zijn. Het ging om een giertank die tijdens het carbidschieten compleet werd opgeblazen.

Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling zegt Lucas Bouwman, die bij het carbidschieten aanwezig was. “Vorig jaar hebben we ook met die giertank geschoten. Er zaten toen een paar gaten in de tank zodat het gas kon weglopen en de knal niet zo hard was”.

In puin

“Dit jaar hadden we deze gaten dichtgelast”, vervolgt Bouwman. “De explosie ging heel hard. Het ding lag echt helemaal in puin. Alleen de wielen stonden er nog. De ramen van de melkstal lagen honderd meter verder op en andere onderdelen lagen wel tweehonderd meter ver weg”.

Geschrokken

“Wonderbaarlijk zijn we er allemaal zonder kleerscheuren vanaf gekomen”, aldus Bouwman. “We zijn zo geschrokken dat we verder niks meer gedaan hebben. Ja, sommigen hebben nog wat kleins afgeschoten”.

Ondanks de schrik gaat men ook volgend jaar carbidschieten: “We zijn er alleen nog niet helemaal uit hoe we het dan gaan doen. Daar zijn de meningen nog over verdeeld”, besluit Bouwman.