Aantal WW-uitkeringen vorig jaar licht gegroeid; toch goede kansen op werk

Foto: Gerrit de Haan

Ondanks een turbulent jaar steeg het aantal WW-uitkeringen vorig jaar beperkt in de provincie Groningen. Er ontvangen nog steeds minder mensen een uitkering dan vlak voor de coronacrisis, eind 2019.

Volgens uitkeringsinstantie UWV biedt het aanhoudende personeelstekort werkzoekenden dit jaar goede kansen op werk. Eind vorig jaar kregen 5.906 mensen in onze provincie een WW-uitkering. Dat zijn er 217 meer dan een jaar geleden. De toename van 3,8 procent is kleiner dan de landelijke toename van 8,7 procent.

Gezien de onzekere economische en maatschappelijke omstandigheden in 2024 is die stijging beperkt, aldus het UWV. Het aantal faillissementen en ontslagaanvragen steeg en zowel producenten als consumenten waren somber gestemd. Tegelijk zijn er meer werkenden dan ooit en vormen de personeelstekorten een belangrijke belemmering voor ondernemers. Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is momenteel nog steeds 23 procent lager dan eind 2019, toen het economisch heel goed ging met Nederland.

Nog altijd zijn de kansen op werk voor veel werkzoekenden nog steeds gunstig, terwijl werkgevers vaak moeite hebben om personeel te vinden. De personeelstekorten blijven bestaan en dat komt onder andere doordat er de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. Daardoor ontstaan extra vacatures.