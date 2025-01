Aantal verkeersongevallen in gemeente neemt opnieuw toe

Foto: 112 Groningen

Het aantal verkeersongevallen in de gemeente Groningen is in 2023 gestegen tot 1642, een toename van 5,7 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer, op basis van cijfers van Rijkswaterstaat.

Met 68,9 ongevallen per 10.000 inwoners staat de gemeente Groningen op de tweede plek in de provincie, na Midden-Groningen (72,8). Westerwolde (48,2) en Stadskanaal (48,9) zijn relatief veilig met de minste geregistreerde ongelukken. In de provincie Groningen werden in totaal 3743 verkeersongelukken geregistreerd, een toename van bijna tien procent.

De stijging in de gemeente Groningen komt overeen met landelijke trends: overal in Nederland nam het aantal verkeersongevallen toe. In 82,2 procent van de ongevallen blijft het bij blikschade.