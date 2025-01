Aanschuifdiner bij Het Pomphuis: “Mensen samenbrengen in een gastvrije sfeer”

Foto: Museum-café Het Pomphuis

Museum-café Het Pomphuis in Groningen biedt sinds 19 november 2024 een ‘aanschuifdiner’ aan. Een unieke kans om samen te eten, nieuwe mensen te ontmoeten en van een maaltijd te genieten.

Het initiatief, bedacht door de enthousiaste Groningers Martine Millet en Jan Bas van Aalderen, nodigt iedereen uit om elke dinsdagavond om 18:00 uur aan te schuiven aan de lange tafel in het restaurant.

Eten verbindt

Het aanschuifdiner is een laagdrempelige en ongedwongen manier om verbinding te maken met anderen. Of je nu nieuw bent in de stad, graag nieuwe gezichten ziet of simpelweg de gezelligheid zoekt van een gedeelde maaltijd, deze avonden bieden voor ieder wat wils.

Wat kun je verwachten?

De avond begint met een inloop om 18:00 uur, gevolgd door een diner om 18:30 uur. De lange tafel in het restaurant vormt het middelpunt van een avond vol goede gesprekken, nieuwe ontmoetingen en lekker eten. Elke week wordt een verrassend tweegangenmenu geserveerd, inclusief twee drankjes.

Waarom deelnemen?

“Met het aanschuifdiner willen we mensen samenbrengen in een gastvrije sfeer,” vertellen Martine en Jan Bas. “Het is een kans om in een ontspannen omgeving te genieten van lekker eten, interessante gesprekken te voeren en misschien zelfs nieuwe vriendschappen te sluiten.” Meer informatie is te vinden op www.hetpomphuis.nl.