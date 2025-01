NOM wil AI-fabriek naar Groningen halen

De NOM is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van een AI-fabriek in Groningen. De zoektocht volgt, nadat een aantal Kamerfracties liet weten dat Groningen wel een geschikte plek zou zijn voor zo’n datacenter/supercomputer voor AI-modellen.

Minister Beljaarts heeft eerder deze week laten weten dat Nederland interesse heeft in de bouw van een eigen AI-fabriek, om zo minder afhankelijk te worden van (voornamelijk Amerikaanse) techreuzen. Groningen is, zo stelt de NOM, een kansrijke locatie vanwege de aanwezige bedrijven, kennisinstellingen en beschikbare energie.

Een AI-fabriek of -faciliteit is een soortement van gecombineerd datacenter en supercomputer waar AI-modellen op kunnen draaien en waar ze op gebouwd.

Volgens de NOM kan een AI-fabriek in Noord-Nederland de regio helpen bij innovaties in gezondheidsdata, de maritieme industrie en softwareontwikkeling. Ook biedt de bouw van zo’n fabriek kansen om Groningen aantrekkelijk te maken voor bedrijven die waarde hechten aan veilige en duurzame data-oplossingen.

De Europese Commissie financiert de helft van de kosten van een AI Factory. Hoe groot de AI Factory wordt, hangt dus af van hoeveel middelen Rijk en Regio hiervoor vrij willen en kunnen maken. Daarover zijn ministeries en regionale overheden met elkaar in gesprek. Ook wordt gekeken naar de middelen vanuit Nij Begun.

Volgende stappen

De eerste impactanalyse uit 2024 laat zien dat een AI Factory significant kan bijdragen aan brede welvaart in Noord-Nederland, mits afgestemd op de behoeften van het regionale bedrijfsleven. De definitieve aanvraag voor het programma moet in mei 2025 bij de Europese Commissie worden ingediend. Dan moet ook duidelijk zijn of de regio bereid is de benodigde financiering op tafel te leggen. De steun en behoeften van ondernemers, bedrijven en betrokken organisaties is daarvoor cruciaal

Hoe verder?

