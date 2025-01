3400 Groningers kunnen versterking combineren met isolatie

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Bewoners in Groningen met lichte versterking van hun huis kunnen dit voortaan combineren met woningisolatie. Staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) maakte dit besluit vrijdag bekend. Het gaat om 3400 adressen waar bewoners zelf mogen bepalen of de werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden.

De beslissing volgt op een proef van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met 185 woningen. Van Marum stelt dat uit deze proef blijkt dat de combinatie leidt tot een hogere tevredenheid bij bewoners. Ook gaven de bewoners in de proef aan dat de gesprekken aan de keukentafel als prettiger worden ervaren.

“Ik wil de overlast voor bewoners zo klein mogelijk houden”, zegt Van Marum. “Dat kan door lichte versterkingen en isolatie tegelijkertijd uit te voeren. Dan heb je één keer gedoe, en woon je daarna in een versterkt en goed geïsoleerd huis.”

Maatwerk voor bewoners tussen wal en schip

De NCG start direct met de voorbereidingen. Vanaf april wordt contact opgenomen met bewoners. Volgens Van Marum is er een groep bewoners waar, net na de proef en net voor dit besluit, is gestart met de lichte versterking. Om deze groep niet tussen wal en schip te laten vallen, gaat NCG met deze bewoners in gesprek gaan om samen te zoeken naar een geschikte oplossing.

Nu ook bij lichtere versterking

De NCG combineerde versterking en isolatie al bij zwaardere versterkingen (maatregel 28 uit Nij Begun) van vier maanden of langer, waarbij bewoners vaak hun huis uit moeten. De combinatie bij lichtere versterkingen gebeurt op basis van maatregel 29. Het doel van die maatregel is om alle woningen in de provincie Groningen en de Noord-Drentse gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze te isoleren tot de landelijke standaard voor woningisolatie.

De regeling voor maatregel 29 ligt nu nog ter consultatie bij het publiek. Die sluit op 27 januari. Het kan zijn dat de regeling dan verbeterd of aangepast wordt. De definitieve versie wordt voorgelegd nog voorgelegd aan de Tweede Kamer.