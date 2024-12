Zware bekerloting voor Be Quick en Oranje Nassau, Velocitas tegen tweedeklasser

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Be Quick

De eersteklassers Be Quick 1887 en Oranje Nassau hebben zware tegenstanders gekregen in achtste finales van de noordelijke districtsbeker. Velocitas 1897 lootte gunstiger.

Oranje Nassau speelt thuis tegen de koploper in de vierde divisie D: Hoogeveen. De wedstrijd wordt op woensdag 12 februari gespeeld.

Be Quik ontvangt op dezelfde dag ook een tegenstander uit Hoogeveen: HZVV. HZVV speelt net als de plaatsgenoot in de vierde divisie D en is middenmoter.

Eersteklasser Velocitas speelt op zaterdag 15 februari in Harlingen tegen tweedeklasser Zeerobben.

De complete loting:

Oranje Nassau – Hoogeveen

Be Quick 1887 – HZVV

Zeerobben – Velocitas 1897

Wildervank – DZOH

LAC Frisia – Heerenveense Boys

Musselkanaal – Winsum

VKW 2 – Broekster Boys

Drachtster Boys – ‘d Olde Veste ’54

De meeste wedstrijden worden in het weekeinde van 15 en 16 februari gespeeld. De wedstrijden met clubs uit de vierde divisie worden midweeks gespeeld, omdat die in het weekend competitieverplichtingen hebben.