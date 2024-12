Zondag veel bewolking, met kleine kans op een bui

Foto: Michel Eising

De koude en mistige zaterdag wordt gevolgd door een iets minder mistroostige zondag. Oudejaarsavond lijkt nat en winderig te verlopen.

De zondag begint wellicht met mist, maar zeker met veel bewolking. Er kan wat lichte regen vallen. Het wordt 2 tot 4 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. In de nacht zijn opklaringen mogelijk en blijft de temperatuur op hetzelfde niveau.

Maandag is er weinig verandering: het is bewolkt, met kans op motregen. Er staat een vrij krachtige zuidwestelijke wind en het wordt ongeveer 7 graden.

Dan Oudejaarsdag: overdag lijkt het droog te blijven, maar tegen de avond komen er regenbuien opzetten. De zuidwestenwind is eerst nog krachtig, maar neemt in de avond en nacht toe tot hard of zelfs stormachtig. Het wordt ongeveer 7 graden.

Ook de eerste dagen van 2025 is er geen spoor van de winter te vinden. Er valt regelmatig regen en de temperatuur loopt nog een tikkeltje op.