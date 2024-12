Zondag guur met kans op hagel en natte sneeuw

Zondag is het guur bij 5 graden, een stevige westelijke wind en vallen er enkele gure buien met kans op hagel en misschien wel een vlok natte sneeuw. Ook in de nacht vallen er winterse buien bij 2 of 3 graden.

Maandag is de zon af en toe terug en valt er een enkele winterse bui. Het wordt 8 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Op dinsdag is het grijs valt er regen of lichte motregen. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 7 graden.

De Kerstdagen verlopen zacht bij 10 graden. Verder lijkt het overwegend bewollkt te zijn met maar is het vaak droog, hoewel een enkel spatje motregen niet helemaal is uit te sluiten. De wind gaat aan de ketting.