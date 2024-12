‘Zondag bewolking maar ook zon, komende dagen grijs en kouder’

De temperatuur doet de komende dagen een stapje terug. Daarmee wordt het waterkoud, waarbij er op maandag en dinsdag buien kunnen vallen.

Zondag is er in de ochtend en in het begin van de middag zon. In de middag neemt de bewolking toe. In de avond kan er wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 graden. In de nacht van zondag op maandag is het bewolkt en kan er in de vroege nacht nog een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden.

Maandag kunnen er in de ochtend buien vallen. Ook in de middag zijn er buien, maar dan is er ook een glimp van de zon mogelijk. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 9 of 10 graden. Op dinsdag verandert er weinig. Het is bewolkt en verspreid over de dag is er een bui mogelijk. Wel is het dan met 5 of 6 graden als maximumtemperatuur waterkoud.