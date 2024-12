Zo wordt er vanavond afgeteld naar 2025 op de Grote Markt

Foto: Anna-Louise via Pexels

De Grote Markt in Groningen staat op de komende oudejaarsavond in het teken van de “3,2,1 Goud & Nieuw Aftelshow”. Dat betekent voor bezoekers een jaarwisseling vol muziek, kunst en interactieve belevingen.

Verspreid over de markt kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma. Drie glazen containers vormen het middelpunt, elk met een unieke ervaring. Zo draaien lokale DJ’s dansbare beats, brengt een robotkoor een futuristische show, en symboliseert een performance in de “Tijdmachine” het loslaten van het oude jaar.

Het verlichte reuzenrad biedt een intieme audiotour waarin hoogtepunten van 2024 worden belicht. Daarnaast creëert een grote interactieve lichtcirkel een betoverende sfeer met muziek van Groningse producer Jonathan Kruizenga.

In plaats van een vuurwerkshow, zoals in sommige andere gemeenten, kiest Groningen voor een indrukwekkende lichtshow tijdens het aftelmoment. Dit past binnen de bredere plannen van de gemeente om het centrum vuurwerkvrij te houden. Het aftelmoment, dat om middernacht plaatsvindt, is het hoogtepunt van de avond.

Het evenement is geschikt voor alle leeftijden en duurt van 18:00 tot 01:00 uur.