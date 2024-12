Zestig versierde auto’s maken avondtour langs zieken- en verzorgingshuizen in provincie

Foto: Maaike Mulder

Een groep van zo’n 60 auto’s van Streetcars Noord en Dcarcleaning & wrapping rijdt zaterdagavond een kersttour langs woonzorgcentra, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen in de provincie. De tour gaat ook langs Groningen en Haren.

De groep auto’s is om 18.00 uur vertrokken vanuit Stadskanaal. Op de route liggen Winschoten, Scheemda, Hoogezand, Groningen, Haren, Zuidlaren en Veendam. De club heeft een live-verbinding, zodat mensen kunnen zien wanneer de stoet voorbij trekt.

Een van de organisatoren van het evenement, Jessica Eelsing, is heel blij met de reacties: “Je wil niet weten hoeveel mensen aan de kant van de weg staan, foto’s maken en zwaaien. Dat doet je echt wel wat.”

Naast alle openbare kerstevenementen vond Eelsing dat er ook een warm moment gegeven moest worden aan de oudere mensen en de zieke kinderen in de donkere dagen voor kerst. “Wij vonden dat zij ook wel een lichtpuntje konden gebruiken.”

De zorglocaties zijn al een tijdje geleden ingelicht over de actie. Eelsing: “Mensen staan dan voor het raam te zwaaien. We rijden dan een rondje over het plein en gaan dan weer naar de volgende locatie.” Vanwege veiligheidsredenen kan er niet langs het UMCG en het Martini Ziekenhuis gereden worden. “Maar we rijden wel over de Paterswoldseweg, zodat de mensen een glimp mee kunnen krijgen”, zegt Eelsing.

Al halverwege de tour was Eelsing verrast over de hoeveelheid mensen die langs de kant van de weg stonden. Een ding staat voor haar vast: “Dit is de eerste keer, maar het is zeker voor herhaling vatbaar!”