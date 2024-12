Zero-emissiezone binnenstad gaat in 2035 ook voor auto’s gelden: “Dat doen we niet stiekem”

De zero-emissiezone in de binnenstad die vanaf 1 april volgend jaar voor bedrijfs- en vrachtwagens gaat gelden, wordt tussen 2030 en 2035 ook ingevoerd voor personenauto’s. Dat is een wens die niet stiekem wordt ingevoerd zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer.

De fractie van de PVV had vragen gesteld over de kwestie. Uit onderzoek van De Telegraaf is namelijk gebleken dat veel steden in de toekomst deze zero-emissiezone ook voor personenauto’s wil laten gelden. Kelly Blauw: “De BOVAG vreest dat deze gevolgen er voor zullen zorgen dat bewoners uit de stad worden verbannen als zij de overstap naar een elektrisch voertuig niet kunnen betalen. Wij zijn benieuwd hoe hier in Groningen over nagedacht wordt.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Ambitie om uiterlijk in 2035 geen auto’s op diesel meer in de binnenstad”

Wethouder Broeksma is duidelijk: “De mobiliteitsvisie is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De PVV heeft daar indertijd mee ingestemd. In deze visie staat dat het de ambitie is dat we tussen 2030 en 2035 voertuigen op fossiele brandstoffen de binnenstad niet meer in willen hebben. De plannen zijn echter nog niet concreet en dat gaan we ook niet stiekem doen. Als gemeenteraad wordt u hierbij betrokken. Vooralsnog richten wij ons op de emissievrijezone voor bestel- en vrachtvoertuigen die op 1 april aanstaande in gaat.”

“Mensen willen geen dolende overheid”

Volgens Broeksma vragen bedrijvenverenigingen de gemeente ook om door te gaan met de plannen voor een zero-emissiezone. “Ze willen graag helderheid. We praten hier al tien jaar over. Bedrijven hebben hier ook in geïnvesteerd om zich er op voor te bereiden. Zij vragen ons om niet een dolende overheid te zijn, maar dat we de zero-emissiezone door laten gaan. Over personenauto’s kan ik vertellen: in 2035 moeten alle auto’s die verkocht worden, elektrisch, althans zero-emissie, zijn. Van inwoners en ondernemers zullen we nooit het onmogelijke vragen. We kiezen altijd voor een stapsgewijze transitie op een manier dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen.”

Kelly Blauw (PVV): “Moeten we straks met paard en wagen door de stad?”

Blauw is echter niet blij met dat antwoord: “Veel steden zeggen dat ondernemers, door deze regelgeving, de nek om wordt gedraaid. Als dit straks ook voor personenauto’s gaat gelden, gaan we dan straks met paard en wagen door onze binnenstad? Mensen kunnen niet allemaal een elektrische auto betalen. Er zijn gigantisch veel ondernemers die het niet gaan redden als de zero-emissie door gaat. Mijn collega’s in de Tweede Kamer in Den Haag willen deze plannen ook van tafel. Daarmee gaan we ook in tegen onze eigen staatssecretaris. Waarom dan toch doorgaan, terwijl er zoveel negatieve geluiden zijn, ook vanuit het MKB?”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Heeft de PVV van nu een andere mening dan de PVV in 2021?”

Voor de wethouder kan reageren ontstaat er een debatje tussen Blauw en Benni Leemhuis van GroenLinks: “De PVV heeft indertijd met de mobiliteitsvisie ingestemd. In die visie staat dat geambieerd wordt dat tussen 2030 en 2035 voertuigen op fossiele brandstoffen rijden, niet meer de binnenstad in kunnen komen. Is de PVV het niet meer eens met de PVV uit de vorige raadsperiode? En hoe is die verandering in zijn werk gegaan?” Blauw: “Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik reageer op hoe wij op dit moment als partij er in staan. Wij willen deze zone niet, niet voor de inwoners, niet voor de ondernemers.” Leemhuis: “Ik hoor weinig onderbouwing, maar blijkbaar is de partij van mening veranderd. Dat mag natuurlijk. Maar dit gaat niet over zero-emissie. Dit gaat over het weren van personenauto’s vanwege de luchtkwaliteit. En over die emissiezone: het Rijk gaat daar toch helemaal niet over? Dat bepalen wij toch zelf?” Blauw: “Dat is waar. Maar staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Openbaar Vervoer en Milieu heeft gezegd dat hij deze wetswijziging niet wil. Gemeentes kunnen hoog en laag springen, maar het gaat niet gebeuren.”

Wethouder Philip Broeksma: “Uw uitspraken komen niet overeen met de werkelijkheid die ik ken”

Broeksma is in zijn reactie opnieuw duidelijk: “Wat u eigenlijk zegt is dat dit raadsbesluit niet uitgevoerd moet worden. Maar als college kunnen wij niet kiezen wat we wel en wat we niet uitvoeren. Een meerderheid van de raad heeft er mee ingestemd en dan moeten wij dat uitvoeren. U als raad beslist. Natuurlijk kunt u iets vinden over de wijze waarop het wordt ingevoerd. Dat gesprek hebben we gehad, en daaruit zijn geen wijzigingen op tafel gekomen. Er is ingestemd met de mobiliteitsvisie. Dat dit ook voor personenauto’s gaat gelden, dat is niet stiekem gebeurd. U zegt dat heel veel steden dit niet willen. Maar 29 steden willen het wel. U heeft het ook over gigantisch veel ondernemers die het niet willen. Ik weet niet waar u dat vandaan haalt. Wij hebben als gemeente tien reacties gehad. Tien reacties op een gemeente van 245.000 inwoners. In andere gemeenten is dat niet anders. Uw uitspraken komen niet overeen met de werkelijkheid die ik ken.”