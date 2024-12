Zernike Campus is 950 bomen, planten en struiken rijker

Foto: Sonny Vermeer via Pexels

Op de Zernike Campus is vrijdag het tweede zogenaamde ‘Koploperbos’ van Groningen geopend. Met 950 nieuwe bomen, planten en struiken moet het bos zorgen voor meer natuur, innovatie, onderzoek, onderwijs en biodiversiteit in het gebied.

In het voedselbos staan eetbare planten en bomen, zoals appelbomen, hazelaars en moerbeien. Naast een betere bodemkwaliteit, CO₂-opslag en een leefgebied voor dieren, is het bos ook bedoeld als openluchtklaslokaal voor studenten en onderzoekers om te leren over duurzame landbouw en klimaatadaptatie.

Het ‘Koploperbos’ is een initiatief van de gelijknamige stichting, die in het geval van de Zernike Campus samenwerkte met de Rabobank en de Hanzehogeschool. Binnen de aanleg van een ‘Koploperbos’ kunnen bedrijven of groepen mensen een stuk bos adopteren.

Het bos op de Zernike Campus is het tweede in de gemeente: het eerste Koploperbos werd twee jaar geleden aangeplant bij het Kattegat en de Trondheimweg. In Euvelgunne opent komend voorjaar nog een dergelijk bos. Over iets minder dan een jaar volgt het vierde Koploperbos in het Westpark.