Woensdag opnieuw protest in Groningen tegen bezuinigingen op hoger onderwijs

Foto Ruben Feiken

Onderwijsorganisatie WO in Actie en lokale organisaties organiseren komende woensdag opnieuw demostaties in verschillende studentensteden tegen grote bezuinigingen op hoger onderwijs en onderzoek. Ook in Groningen wordt dan geprotesteerd.

WO in Actie roept studenten, medewerkers en sympathisanten op om zich aan te sluiten. Ze hopen zo aandacht te vragen voor de gevolgen van het huidige beleid.

Waar het protest in Groningen plaatsvindt, is nog niet bekend. De acties starten in alle steden (Nijmegen, Enschede, Tilburg, Leiden, Maastricht, Utrecht, Groningen, Amsterdam, en Rotterdam) om 13.00 uur.

Het protest volgt een paar dagen nadat bekend werd dat de coalitiepartijen in Den Haag bereid zijn om de langstudeerboete van de baan te vegen. Maar de bezuinigingen op het hoger onderwijs niet. Afgelopen donderdag zou er gestemd worden over de onderwijsbegroting. Die stemming is een week uitgesteld omdat de coalitie en de oppositie het niet eens werden over de bezuinigingen. Donderdag willen de coalitiepartijen alsnog gaan stemmen.