“Woensdag kans op een buitje, vanaf het weekend guur”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grotendeels bewolkt waarbij er buitjes kunnen vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf komend weekend kouder en is er in de nachten kans op lichte vorst.

“Woensdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring”, vertelt Kamphuis. “Verder kan er een enkel buitje vallen en wordt het 6 of 7 graden. Er waait een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag minimumtemperaturen dalend tot rond het vriespunt. Donderdag neemt de bewolking snel toe en volgt er in de loop van de ochtend lichte regen. In de middag neemt de kans op neerslag af. Er waait een (vrij) krachtige zuidelijke wind en het wordt 5 graden. In de avond en in de nacht naar vrijdag volgt meer regen.”

“Vrijdag is het bij 9 graden weer wat zachter. Er is af en toe zon en er waait een forse wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 6. In de ochtend valt er nog een enkele bui maar verder blijft het overwegend, of helemaal droog. Zaterdag trekt een depressie over ons land met veel regen. Mogelijk trekt het systeem over het zuiden en België/Noord-Frankrijk. In dit voorlopig meest waarschijnlijke scenario blijft het dan bij ons overwegend droog, of valt er een enkele bui. Een pak regen trekt dan zuidelijk langs. Echter, een kleine verschuiving en het wordt kletsnat. De maximumtemperatuur ligt rond 5 graden.”

“Zondag valt er een bui en na het weekend neemt de buigheid toe, mogelijk wordt het zelfs guur met een stevige noordoostenwind. De buien kunnen dan gepaard gaan met hagel. Het is fris met 3 tot 5 graden en in de nachten dichtbij het vriespunt met misschien zelfs wel wat lichte vorst.”

