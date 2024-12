Woede over toch winnen van Gronings gas bij Warffum

Foto: Pexels

Het Groninger PvdA/GroenLinks Kamerlid Julian Bushoff heeft woedend gereageerd op het besluit van het kabinet om de gaswinning bij het dorp Warffum te verlengen.

“Een onbegrijpelijk en schofterig besluit van dit kabinet en ‘Geen Gronings gas meer’ is daadwerkelijk een gebroken belofte”, zegt Bushoff op X. Bushoff wil een debat over de kwestie.

Het veld bij Warffum maakt geen deel uit van het Groningerveld dat inmiddels al dicht is. De NAM had tot eind dit jaar een vergunning voor Warffum, maar die is nu verlengd tot 2032.

Volgens het kabinet is het gasveld nodig om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Onderzoeksbureau TNO, SodM en de Mijnraad zeggen dat het verantwoord is om bij Warffum onder de huidige voorwaarden te boren. Zij adviseerden het kabinet.

Bushoff wijst er op dat er beloofd is om geen gas uit Groningen meer te winnen. Toch maakte het kabinet een uitzondering voor dit kleinere veld.