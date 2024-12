Wisselvallige zaterdag met regen, maar overdag ook droge perioden

Foto: Rick van der Velde

Het komende weekend blijft zeker niet droog. Na zaterdag draait de wind en daalt de temperatuur elke dag met ongeveer 1 graad. Nachtvorst is dan niet uitgesloten.

Zaterdag is het wisselend bewolkt, met in de vroege ochtend eerst regen, later soms wat zon, maar in de avond opnieuw regen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 5 tot 6. Het wordt zo’n 8 graden. Ook in de nacht naar zondag blijft het niet droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden.

Zondag begint met wat buien, maar de rest van de dag blijft het droog en breekt soms de zon even door. De wind is vrij krachtig en draait naar het noordoosten. Het wordt 6 of 7 graden.

Begin volgende week loopt de temperatuur opnieuw terug. Er is veel bewolking met een kleine kans op een bui. Maandag wordt het 5 tot 6 graden. De dagen erna wordt het niet warmer dan 5 graden, maar buien vallen er waarschijnlijk niet. Er staat een matige noordoostelijke wind, kracht 4.