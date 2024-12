Winters weer blijft nog achter, hier en daar kans op regen

Foto: Joris van Tweel

Woensdag is het overwegend bewolkt met kans op wat lichte regen. Het is zacht bij 13 graden als maximumtemperatuur. De zuidwestenwind is fors, windkracht 5 tot 6. In de nacht gaat het flink regenen.

Door Johan Kamphuis

Donderdag begint met een temperatuur rond 10 graden maar in de loop van de ochtend daalt het kwik naar een graad of 7. Verder is er veel bewolking en vallen er een paar buien. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Vrijdag wordt het 7 graden. Het blijft overwegend droog en de zon kan nu en dan doorbreken. Er waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5.

Tijdens het weekend gaat het vooral later op zaterdag wat regenen en vallen er zondag een paar gure buien. Zaterdag wordt het 9 en zondag 5 graden. Op beide dagen staat er een stevige wind.

De Kerstdagen verlopen groen en vaak bewolkt. Wel is het vaak droog en is de kans op wat lichte regen op Eerste Kerstdag nog het grootst. Beide dagen verlopen mild bij een graad of 10 maar staat er niet al te veel wind.