Wintergoud een groot succes: ‘Je hoeft niet meer naar Duitsland!’ | OOG Panel

Het reuzenrad geeft een mooi uitzicht over de stad, de ijsbaan op Grote Markt is eindelijk terug en de meterslange rij van kerstkraampjes door de binnenstad is een groot succes: het OOG Panel is heel erg enthousiast over Wintergoud. Een overgrote meerderheid van de panelleden is (heel) positief over het winterse evenement.

Het is de eerste editie van Wintergoud. Het evenement begon op 6 december en duurt nog tot en met 5 januari. Onder Wintergoud valt het jaarlijkse WinterWelVaart in het A-kwartier en de Grote Markt is veranderd in Winterstad. Verder zijn er verschillende kerstmarkten en is er een aftelmoment georganiseerd voor 2025. Uit het OOG Panel blijkt dat een meerderheid het een goede zaak vindt dat dit aftelmoment vuurwerkvrij is.

Bijna negen op de tien Groningers (86%) geeft aan (heel) positief te zijn over Wintergoud. Een deelnemer zegt: “Het geeft reuring in de stad in een verder donkere sombere periode, geweldig initiatief dat voor een eerste keer behoorlijk goed en gezellig is opgezet.” Groningers vinden dat het gezellig is opgezet en dat het sfeer geeft aan de stad: “Zulke events geven de stad een knus en gezellig plekje in een grauw en grijze tijd. Daarnaast zorgt het voor een ’toeristische aantrekking’, iets wat de gemeente al heel lang wil.”

Het Wintergoud zet zelfs aan tot meer bewegen voor een Groninger: “Heel gezellig. Ik loop nu vaker een rondje door de stad, terwijl ik normaliter thuis zou blijven.”

Een panellid is blij dat de Grote Markt weer op een mooie manier gebruikt kan worden na de succesvolle herinrichting van de afgelopen jaren: “Na jaren van overlast en troep eindelijk weer wat leuks op de Grote Markt.” Een andere deelnemer kijkt anders naar de winterse festiviteiten in de “huiskamer van de stad”: “Het is de verpaupering van onze mooie binnenstad. We hebben al voldoende kermis in de stad. Deze periode zou de Grote Markt er op zijn mooist uit moeten zien: zonder gigantisch reuzenrad of andere attracties.”

Voor het eerst is die Grote Markt een maand lang veranderd in Winterstad. Er staan een reuzenrad, allerlei kraampjes waar je eten en drinken kan halen, verschillende attracties en de ijsbaan is terug van weggeweest. Een overgrote meerderheid van het OOG Panel (84%) is ook hier (heel) positief over en volgens een panellid is het een “meerwaarde voor de stad”. De resultaten uit het panel spreken voor zich: drie op de vier Groningers is blij met het reuzenrad, negen op de tien is enthousiast over de ijsbaan en ook de kerstkraampjes vallen in de smaak (82% is (heel) positief).

De terugkeer van de ijsbaan scoort het hoogst. “Dat is toch geweldig voor de kinderen. Onze kinderen hebben daar ook altijd zoveel plezier gehad. Als je ziet hoeveel vreugde die baan brengt bij jong en oud. Dat is echt onbetaalbaar”, aldus iemand. Zelfs een panellid dat niets met schaatsen heeft, is positief: “Ik haat schaatsen maar een schaatsbaan in de stad is wel een beetje traditie.”

Toch is er ook kritiek op Winterstad. Sommige Groningers vinden de prijzen te hoog en bij de kraampjes ligt de nadruk te veel op eten. Er zijn ook leden van het OOG Panel die graag meer lokale producten of ondernemers zien op de Grote Markt, om het op die manier een Gronings tintje te geven.

De Martinitoren stond al twee jaar lang ’s avonds in het donker. Wij vroegen de panelleden of zij vinden dat de Martinitoren tijdens de feestdagen verlicht moet zijn. Bijna negen op de tien deelnemers (88%) is het hiermee eens. Gelukkig is dit door een crowdfundactie geregeld. Halverwege 2025 moet d’Olle Grieze elke avond en nacht weer verlicht zijn.

XL-kerstmarkt

Traditioneel vindt er in de decembermaand WinterWelVaart plaats rondom het A-kwartier. Tijdens deze eerste editie van Wintergoud werd er tijdens het evenement een XL-kerstmarkt gemaakt van WinterWelVaart naar Winterstad. Deze route ging via de Turftorenstraat en de Zwanestraat naar de Grote Markt. Ruim drie op de vier Groningers (78%) zijn hier een voorstander van.

Een panellid zegt: “Vond altijd al dat de rest van de stad er ook bij betrokken kon worden.” De grote kerstmarkt geeft de stad allure: “Op deze manier kan je de concurrentie aangaan met de beroemde Duitse kerstmarkten, want dat is een hele kluif normaal gesproken.”

Tweede editie Wintergoud?

Wij vroegen aan het OOG Panel wat zij anders zouden willen zien bij een eventuele tweede editie van Wintergoud. Zoals er bij de kerstkraampjes wordt gezegd, zien Groningers graag meer lokale initiatieven en meer variatie. Panelleden zien volgend jaar graag dat Wintergoud wordt uitgebreid. Zo vindt een deelnemer dat het evenement wordt gekoppeld aan de markt op de Vismarkt. Ook ziet iemand ruimte op de Westerhaven en de Nieuwe Markt, bij het Forum. Een aantal Groningers vindt dat Wintergoud iets te “opgepropt” is. Voor hen zou een uitbreiding naar andere locaties in het centrum een uitkomst kunnen zijn. Al met al is de Groninger al aardig te porren voor een volgende editie, terwijl de eerste editie nog niet is afgelopen.

De vragenlijst over Wintergoud is verspreid onder de leden van het OOG Panel en is gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 971 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen. 318 leden van het OOG Panel, bestaande uit 1274 leden, hebben gereageerd op de vragenlijst.

Van de respondenten geeft meer dan tweeënvijftig procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer vierenveertig procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan zevenenvijftig procent aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

