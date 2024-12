Winkels aan Sontplein weer deels open na stormschade

Foto: Johannes Rienks

De Decathlon en de Kwantum aan het Sontplein zijn zaterdag weer deels opengegaan. De gemeente heeft de situatie beoordeeld en aan de hand van deze inspectie is besloten dat de winkels weer hun deuren mogen openen.

Vrijdagochtend werden de beide winkels in allerijl ontruimd. Door de harde wind waren er scheuren ontstaan in een muur tussen de sport- en de woonwinkel. Ook waren er brokstukken naar beneden gekomen. Een brandweerwoordvoerder liet weten dat de muur aan het heen en weer wiebelen was. Vrijdag in de loop van de dag is een aannemer aan de slag gegaan om de situatie veilig te maken. Dit heeft er voor gezorgd dat er groen licht is gegeven om de deuren te openen, maar nog niet alle afdelingen zijn toegankelijk. De komende periode gaat er gewerkt worden aan het definitieve herstel.

Vrijdagochtend kwamen er in de provincie forse windstoten voor. Op het KNMI-station in Eelde werden windstoten tot 74 kilometer per uur gemeten, op Lauwersoog tot 102. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de windstoten ook de oorzaak geweest dat een loods aan de Beckerweg naar beneden kwam. Bij een banketbakkerij aan de Verlengde Hereweg werden zonnepanelen losgerukt. De harde wind werd veroorzaakt door een randstoring die vrijdag over ons gebied trok. Deze storing stond los van storm Darragh die in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft huisgehouden in Ierland.